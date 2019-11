Scatta una nuova allerta maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino per forti temporali dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, alle 12 di domenica 17.

Pioggia insistente a partire dai settori meridionali dell’Isola, in rapida estensione al resto dell’Isola. Si prevedono temporali di forte intensità, con cumulati d’acqua importanti, e decise raffiche di vento.

L’ingresso del maestrale porterà a un brusco calo delle temperature: le massime non supereranno i 13-14 gradi. Attese nevicate sopra i mille metri. Allerta a Bosa per la piena del fiume Temo. Mezzo paese si è svegliato con l’acqua alta e il Comune ha messo in moto le idrovore nei rioni più bassi.

La Protezione civile locale non abbassa la guardia: l’idrometro installato sul ponte vecchio viene continuamente monitorato, altre squadre sono operative lungo le banchine.