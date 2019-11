I Carabinieri della Compagnia di Oristano, nel corso del servizio coordinato a livello provinciale eseguito ieri sera, hanno arrestato un 39enne di San Nicolò d’Arcidano, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, avanzando pretese di denaro nei confronti dei famigliari, li ha chiusa in una stanza dell’abitazione di famiglia, ha saturato l’abitazione con una bombola di gas e minacciato di far esplodere l’immobile, persistendo nel comportamento anche dopo l’intervento dei militari nei cui confronti ha proferito diverse minacce e desistendo dall’intento criminale solo a seguito di una lunga e complessa mediazione che ha consentito di mettere in sicurezza i famigliari ed i vicini di casa.

Dopo l’arresto, su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato portato nel carcere di Massama dove permane in attesa della convalida.