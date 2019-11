Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di una richiesta pervenuta alla sala operativa 115 del comando vigili del fuoco di Oristano intorno alle 10:30 per un incidente stradale verificatosi sulla Sp 15 tra Bonacardo e Santu Lussurgiu.

Sul posto si è recata tempestivamente la squadra 4A del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura, che si è ribaltata per poi ritornare in posizione normale e la sede stradale.

Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza e il soccorso sanitario: