Un’ampia area depressionaria è ancora attiva sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale e occidentale e nella prossima notte si assisterà alla formazione di un minimo di pressione al suolo in prossimità delle Isole Baleari. Tale minimo di pressione si muoverà in direzione della Corsica entro la mattinata di domani, lunedì 18, transitando anche in prossimità della Sardegna occidentale.

Dalle prime ore del mattino di lunedì 18 novembre si prevede la formazione e lo sviluppo di temporali di forte intensità sul Mar di Sardegna e Mar di Corsica. Tali sistemi convettivi potranno interessare anche il nordovest della nostra isola, per il quale è stato emanata un’allerta ordinaria di colore giallo, il resto della Sardegna è invece coivolto da un avviso condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali.