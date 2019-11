La sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Sassari, intorno alle 15:00, ha ricevuto una richiesta d’intervento per una gru inclinata, nel comune di Sassari in zona Fosso della Noce.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento della centrale di Sassari e il funzionario Vvf di Servizio per valutare la struttura ed eseguire le operazioni di messa in sicurezza. In via precauzionale sono state interdette le vie limitrofe.

Gli operatori procederanno allo smontaggio controllato, la sala Operativa 115 sta inviando sul posto un carro lucci VVF e le manovre verranno effettuate dal proprietario. I pompieri si occuperanno dell’assistenza alle operazioni fino alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche la Polizia municipale.