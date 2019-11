Nella serata di oggi un pullman, per cause non ancora chiare, è uscito fuori strada ed è rimasto bloccato con le ruote a bordo carreggiata rimanendo in bilico in località “More Corraxe” i.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con due automezzi, una squadra di pronto intervento con un APS autopompa serbatoio e il supporto delll’autogru’ hanno messo in sicurezza il mezzo.