Abbattuti alberi nel Seminario Arcivescovile a Cagliari, il Grig: “C’è stata l’autorizzazione?”

Nel mirino degli ambientalisti del Grig ( il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus) questa volta c’è lo spazio all’interno del Seminario Arcivescovile, situato tra via Cadello e via Monsignor Cogoni.

“Era un vero e proprio polmone verde” scrive l’associazione. “In ogni caso un’area verde di grande rilievo non c’è più, come ci hanno segnalato cittadini piuttosto sconcertati. Decine e decine di alberi ad alto fusto sono stati tagliati per far posto a campi sportivi, probabilmente più redditizi”.

“L’intera area è comunque tutelata con specifico vincolo. È stata ottenuta la prescritta autorizzazione paesaggistica?” lamenta e denuncia il Grig. “Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha, pertanto, inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno del taglio di così tanti alberi”.

“Coinvolti – scrive nella nota l’associazione – il Ministero per i beni e attività culturali e il turismo, il Servizio tutela paesaggistica e vigilanza della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari e il Comune di Cagliari”.

La Redazione di Cagliaripad ha contattato l’arcivescovato che ha ritenuto opportuno non sbilanciarsi e negare ogni possibile intervista video sull’argomento.