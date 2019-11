Una delegazione giapponese proveniente dalla Prefettura di Okinawa e guidata dal vicegovernatore Moritake Tomikawa, questa mattina si è recata in visita al Municipio dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Con l’obiettivo di fare un focus sulla sostenibilità dello sviluppo del turismo locale, all’incontro hanno preso parte anche l’assessore delle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio, Alessandro Sorgia, e il dirigente del servizio Gianbattista Marotto.

“Cagliari è la città più bella del mondo”, ha scandito il sindaco parlando e con lui il suo assessore. “È intenzione di questa Amministrazione comunale – hanno spiegato – farla crescere ancora di più dal punto di vista turistico. In maniera sostenibile e responsabile per soddisfare e proteggere da un lato i bisogni dei viaggiatori, del territorio e della cultura, dall’altro migliorare le opportunità per il futuro, sopratutto per ciò che concerne i giovani”.

Per Sorgia “uno dei problemi del turismo è la sua elevata concentrazione in alta stagione. Ciò comporta la congestione dei trasporti e dei servizi di accoglienza, nonché il degrado dell’ambiente naturale”. Perciò “occorre destagionalizzare, in modo da migliorare l’utilizzo delle risorse finanziarie e umane. Dodici mesi all’anno e non soltanto nei tre o quattro mesi d’alta stagione”.

Gli elementi di attrattività che Cagliari e la Sardegna possono offrire agli itinerari turistici giapponesi sono tanti: dal patrimonio ambientale a quello cultura, a quello dell’enogastronomia.

“Anche noi siamo un’isola e con la Sardegna abbiamo molte cose in comune”, ha detto Tomikawa ribadendo la necessità di adottare un nuovo modello di turismo improntato sui valori della sostenibilità.