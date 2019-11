“La Regione ha fatto sfoggio nella presentazione del progetto Aria della Carbosulcis, che a nostro parere lascia molti dubbi sulla pericolosità dei materiali da produrre”. Lo scrive in una nota Angelo Cremone, leader di Sardegna Pulita.

“Un progetto – si legge in una nota – finanziato dalla Regione Sardegna che prevede la realizzazione di un impianto di distillazione criogenica, con la produzione di Argon e di altri gas e isotopi pesanti – Carbonio, Azoto, Ossigeno ( da 50 mila a 300 mila th.) da esportare in tutto il mondo”.

“Al di là degli incontri e delle presentazioni fatte – conclude Cremone – è necessario che la Regione organizzi urgentemente un incontro tecnico per illustrare esattamente di cosa si tratta e quali rischi si aggiungeranno per le persone e per l’ambiente in un territorio già ad alto rischio, inquinato, dove non capiamo quali autorizzazioni possono eventualmente essere state date per la costruzione di tale progetto industriale”.