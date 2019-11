Incidente stradale questa mattina in pieno centro a Cagliari.

Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista cagliaritano 47enne, si è scontrato con una Citroen C1 condotta da 28enne di Cagliari nell’incrocio largo Carlo Felice via Roma direzione via Roma prolungamento.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.