Durante la settimana i segni di fuoco avranno l’umore in rialzo e anche se qualche incomprensione con il partner sarà inevitabile, tuttavia ci saranno importanti emozioni. I single potrebbero vivere passioni infuocate con persone molto intriganti. Sul lavoro ci saranno diversi progetti lavorativi da portare avanti. La settimana sarà un po’ sottotono per i segni di terra, la colpa è senza dubbio degli ostacoli che ci saranno nella sfera sentimentale. Anche per i single ci saranno sbalzi d’umore, mentre nella sfera lavorativa la voglia di impegnarsi verrà meno. I segni d’aria dovranno discutere questioni importanti con la persona amata, ma al tempo stesso usare un atteggiamento meno aggressivo. I single cercheranno di non dare false illusioni a chi hanno davanti. La settimana sul lavoro richiederà molta pazienza e impegno per arrivare agli obiettivi prima degli altri. Per i segni d’acqua potranno esserci perplessità sul fronte amoroso a causa del ritorno di una vecchia fiamma. Sul lavoro occorrerà invece riorganizzarsi e gestire meglio le finanze. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: avrete molti impegni da affrontare nei primi giorni della settimana, ma ogni cosa scorrerà liscia come l’olio. La seconda metà sarà caratterizzata da più distensione e da emozioni positive da condividere con il partner e con gli amici. Fra venerdì e sabato i single potranno fare incontri interessanti, che porteranno nuove prospettive per il futuro.

Lavoro: ad inizio settimana il lavoro potrebbe riservare delle complicazioni, aggravate da influssi planetari non proprio favorevoli. I nati del segno dovranno fare buon viso a cattivo gioco almeno fino giovedì, poi, nel fine settimana, ecco che le cose andranno meglio e a beneficiarne saranno i guadagni.

Toro

Amore: questa settimana vi sentirete un po’ sottotono, ma non per motivi di salute, piuttosto per l’umore che non vuol saperne di risollevarsi. Probabilmente la colpa è della sfera sentimentale che non va come vorreste. I giorni più critici saranno mercoledì e giovedì, poi però le situazioni si evolveranno. Anche per i single le stelle annunciano sbalzi d’umore repentini.

Lavoro: la voglia di darsi da fare questa settimana verrà meno, e molti potranno scegliere di rimandare a dopo le attività pratiche meno urgenti. Tuttavia, a causa di alcuni impegni lavorativi improrogabili, dovrete per forza prendere sotto il vostro controllo alcune questioni.

Gemelli

Amore: la settimana sarà caratterizzata da eventi non proprio piacevoli nella sfera sentimentale per i Gemelli. Un atteggiamento ambiguo del partner bene potrebbe causare ripercussioni nelle coppie e sarà difficile capire come comportarsi. Meglio affrontare la cosa di petto e chiedere spiegazioni. Fine settimana tranquillo sia per coppie che per single, le stelle consigliano di lasciare andare le cose per il loro verso.

Lavoro: questa settimana avrete molti pensieri per la testa e anche sul posto di lavoro i colleghi se ne accorgeranno. Il vostro umore sarà altalenante e dovrete sforzarvi per potervi concentrare sui vari impegni da affrontare. Meglio comunque non rimuginare troppo sulle cose accadute.

Cancro

Amore: questa settimana potreste essere facilmente inclini alla rabbia, e sfogare quasi ogni vostra frustrazione sul partner o comunque con chi non ha colpe. I diverbi con il partner potrebbero proseguire fino a mercoledì e anche per questioni di poco conto a causa della Luna in opposizione. Le cose miglioreranno nel fine settimana. I single si troveranno a prendere decisioni importanti.

Lavoro: l’opposizione della Luna potrebbe provocare un allontanamento dagli impegni lavorativi che continuano a piovere sulle vostre spalle. Urge una presa di posizione da parte vostra, che vi dia modo di risolvere le cose senza danneggiare la vostra professione.

Leone

Amore: umore in rialzo, questa settimana, nonostante qualche piccolo litigio, sarete disposti ad emozionarvi con il partner che da parte sua apprezzerà le vostre attenzioni. Il clima per l’intera settimana sarà probabilmente molto più sereno e alcuni progetti di coppia potrebbero prendere il volo. Per i single potrebbero presentarsi serate di fuoco.

Lavoro: avrete molto da fare per portare avanti diversi progetti lavorativi, ma sarete concentrati soprattutto su alcuni che potranno portare maggiori introiti nelle vostre tasche. Perseguiteli e non mollate, i pianeti sono a favore e la fortuna vi insegue.

Vergine

Amore: settimana stressante per i nati del segno, le incomprensioni con la persona amata potrebbero dare luogo a situazioni pesanti. Il dialogo migliorerà da venerdì, in poi, quando avrete riflettuto abbastanza per sapere cosa fare. I single potranno fare ottimi incontri nel fine settimana e vivere emozioni da brivido.

Lavoro: potrebbero esserci ostacoli sul lavoro questa settimana, soprattutto a causa di qualche collega che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Gli ostacoli potrebbero però anche di natura burocratica e comportare quindi delle conseguenze maggiori. Comunque sia, con l’impegno e la costanza riuscirete a risolvere ogni cosa.

Bilancia

Amore: probabilmente in questa settimana dovrete discutere più di una questione importante con il partner, ma non dovreste calcare troppo la mano. Cercate di mostrarvi più aperti e provate ad ascoltarvi senza giudicare. Tuttavia, non sarà semplice lasciare le vecchie abitudini. I single cercheranno di essere chiari fin dal principio con una persona in particolare.

Lavoro: in questa settimana dovrete cercare un sistema per arrivare dove volete prima degli altri. Non sarà facile, ma la vostra pazienza potrà aiutarvi ad ottenere un ottimo risultato, ancora migliore di quelli ottenuti fino a questo momento, e senza l’aiuto di nessuno. Forse avete troppo a cuore la situazione di qualcuno che però non vi lascerà molto spazio per fare carriera.

Scorpione

Amore: questa settimana avrete modo di riflettere su come avete lasciato che alcune persone entrassero a far parte della vostra vita. Se avete un legame solido allora andate avanti sicuri dei vostri progetti, ma chi ha dubbi dovrà mettere al corrente il partner di ciò che passa per la testa. I single non saranno accomodanti, e stabilire un contatto potrà rivelarsi complicato.

Lavoro: in questa settimana siate più lungimiranti e cercate di anticipare certe mosse, soprattutto se si tratta degli avversari. Ormai conoscete i punti deboli e non vi dovrebbe essere particolarmente difficile trovare un modo per scavalcarli e ottenere un risultato duraturo.

Sagittario

Amore: in questa settimana state cercando di andare incontro alle esigenze delle persone che vi stanno accanto, ma per voi non è così semplice. Le coppie non avranno vita semplice, almeno nella prima parte della settimana, e dovranno stabilire dei limiti da non valicare. I single non dovranno illudere nessuno, se non c’è intenzione di impegnarsi meglio lasciar perdere.

Lavoro: il nervosismo e lo stress degli inizi settimana sarà smorzato da una migliore riorganizzazione del lavoro. Tuttavia, sarà meglio prendere le distanze da alcune questioni e fareste bene a pensare un pochino a quello che potrete realizzare nel concreto. Anche se le proposte non saranno eccellenti saranno comunque buone.

Capricorno

Amore: questa settimana è quella giusta per tentare di ristabilire un equilibrio nelle relazioni. Provate almeno ad essere sinceri l’uno con l’altro e a confrontarvi apertamente e non prendete alla leggera alcune esigenze del partner. Sarebbe meglio ammettere le proprie mancanze, invece di continuare a negare. I single dovranno stare attenti a non avere troppe pretese.

Lavoro: le preoccupazioni questa settimana potrebbero prendere la maggior parte dei vostri pensieri, facendovi avere un calo nel rendimento lavorativo. Mantenete ugualmente il vostro ritmo, sarà importante dimostrare qualcosa in più a chi sta sopra di voi. Dovrete dare l’impressione di avere tutto in pugno.

Acquario

Amore: cercate di andare incontro alle persone che incontrerete in questa settimana, ma soprattutto cercate di essere meno razionali con chi amate. Le coppie dovrebbero imporre le proprie convinzioni, ma non in modo aggressivo. I single non metteranno in dubbio l’interesse che una persona prova nei loro confronti, ma è normale che vogliono staccarsi se non sono altrettanto interessati.

Lavoro: questa settimana dovrete andare dritto verso le vostre opportunità, senza tenere conto di compagni o avversari che vostro malgrado vi lascerete dietro. Non dovrete però sentirvi in colpa, le stelle vi invitano anzi a sfruttare questo momento favorevole il più possibile, per crescere e per guadagnare qualcosa in più.

Pesci

Amore: purtroppo ci saranno delle perplessità sul fronte amoroso, e non faranno altro che alimentare la tristezza. Il richiamo di una vecchia fiamma potrebbe farsi quasi ossessivo e rendere molti nati del segno estremamente nostalgici. Sarà dura per chi vi sta accanto. Andrà meglio per i single che si divertiranno senza pensieri.

Lavoro: se negli ultimi tempi c’è stata poca disponibilità economica probabilmente non avete amministrato bene le finanze. Tenetele quindi sotto controllo e non lasciate che una distrazione possa compromettere quanto conquistato fino adesso. Cercate di riprendere il ritmo giusto e di vedere le occasioni che vi passeranno davanti.