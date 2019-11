“L’Assessore alla sanità Nieddu si occupi di risolvere i problemi dell’Aias e non di criticare chi, come il Ministro Speranza, sta agendo a favore dei lavoratori”, così, in un post su Facebook, Luca Pizzuto di Articolo Uno.

“Apprendo con stupore dell’intervento dell’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu contro l’intervento del Ministro alla Salute Roberto Speranza che ha ordinato una ispezione ministeriale in merito alla situazione in cui si trovano i dipendenti Aias e Fondazione, per verificare il rispetto delle clausole previste dal contratto di convenzione e i livelli dei servizi erogati – continua – prima di tutto è doveroso precisare che le ispezioni non bloccano le soluzioni ma verificano la regolarità dello stato delle cose. Nell’intervento dell’Assessore leggiamo di presunte e innumerevoli azioni per dare risposte ai lavoratori. L’unico atto che ricordo in realtà è la cancellazione della società consortile Sas Domos che sarebbe dovute subentrare all’AIAS per risolvere tutti i problemi e pagare gli stipendi arretrati”.

“Ad oggi in realtà son stati fatti solo dei preoccupanti passi indietro che hanno riportato in stallo la vertenza e lasciato alla fame migliaia di persone – quindi piuttosto che criticare chi sta intervenendo in prima persona, sarebbe il caso che la Regione Sardegna la smettesse di fare propaganda ma prendesse decisioni in grado di trasformarsi in maniera concreta e rapida in soluzioni per restituire il mal tolto ai lavoratori”.