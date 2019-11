“La riduzione dei costi spacciata per ottimizzazione sta devastando la sanità oristanese”. Così la consigliera regionale del M5s, Carla Cuccu, a conclusione del sopralluogo della commissione Sanità all’ospedale San Martino. “Persiste – spiega l’esponente dell’opposizione – la carenza di medici e non si garantisce l’h24 ai cittadini. Per non parlare dell’insufficienza del materiale sanitario di consumo: al momento nella sala operatoria si stanno usando solo garze laparotomiche e longuette”, denuncia.

La consigliera ricorda le proposte arrivate nell’ultimo Consiglio comunale di Oristano “e cadute nel vuoto: utilizzo degli specializzandi e bando per il concorso di primari, affinché i giovani medici, grazie alla presenza del primario, siano invogliati ad accettare le sedi di destinazione, avendo possibilità di crescita professionale”.

“Il M5s – avverte Cuccu – non consentirà che la sanità oristanese continui a essere sabotata e annullata perché gli oristanesi, i sardi e i tanti turisti che si riversano nel territorio devono avere tutelato il diritto alla salute garantito dalla Costituzione”.