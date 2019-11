Almeno tre persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco esplosi in un grande magazzino Walmart a Duncan, in Oklahoma. Lo riportano i media locali. Non si conosce ancora il movente della sparatoria. Il killer sarebbe stato ucciso.

Sulla scena ci sarebbero diversi feriti. Duncan è una cittadina di 25 mila abitanti a sud di Oklahoma City. Non è la prima volta in tempi recenti che la catena Walmart è teatro di una sparatoria: il 3 agosto a El Paso, in Texas, durante un attacco morirono 22 persone.