L’atleta Anna Chiara Tilocca, classe 2004, parteciperà ai campionati europei di pesistica, in programma a Eilat, in Israele, dal 5 al 13 dicembre. La giovane atleta, che gareggia con i colori dell’Associazione Dilettantistica Esercito – 152/o reggimento fanteria “Sassari”, ha ricevuto nei giorni scorsi la convocazione dalla direzione tecnica nazionale.

Nonostante la sua giovanissima età, la pesista urese, guidata dal tecnico Salvatore Marras, graduato del 152/o reggimento, ha già fatto parlare di se diventando l’anno scorso campionessa italiana nella categoria 55 kg. Quest’anno, invece, si è messa in mostra laureandosi campionessa italiana under 15 nella categoria 59 kg a Pavia.

Soddisfazione per questo traguardo è stata espressa dal comandante del 152/o Reggimento, il colonnello Giuseppe Rocco, e dalla dirigenza della società, unica a livello Esercito in Sardegna che si dedica ai suoi giovani atleti in diverse discipline il cui elenco, in continua crescita, annovera la pesistica, il karate, il calcio e il fitness, con l’obiettivo di garantire loro una preparazione atletica di altissimo livello.