“Spero di continuare a fare quello che di buono abbiamo fatto fino ad ora con il Cagliari regalando emozioni a tutta un’isola che ci sta sostenendo alla grande. Non sarà facile ma ci proveremo fino in fondo”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari Rolando Maran che è stato tra i premiati della 35/a edizione del Premio Viareggio Sport.

“Mancano nella rosa due infortunati: Leonardo Pavoletti e Alessio Cragno – ha ripreso il tecnico -, quando li recupereremo saranno due valori aggiunti. Stanno lavorando anche loro, appena saranno pronti sono due elementi in più su cui potrò contare”. “Abbiamo iniziato a lavorare in ritardo da questa estate – ha ripreso -, però i ragazzi si applicano alla grande e li ringrazio”.

Tra gli ospiti presenti a Viareggio anche l’ex tecnico dell’Italia campione del mondo Marcello Lippi, tornato dalla Cina dopo essersi dimesso dal ruolo di tecnico della Nazionale cinese. “Non avendo potuto dare quello che si aspettavano da me ho preferito lasciare e tornare in Italia – ha sottolineato Lippi -. Faccio i complimenti a Roberto Mancini e alla nazionale azzurra per quello che ha fatto fino ad oggi e sono contento che nel nostro campionato siano emersi dei giovani interessanti”.