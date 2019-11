Venerdi 22 Novembre dalle ore 22 al Bflat Jazz Club, si esibirà Ana Flora, cantante brasiliana dalle doti canore ormai molto apprezzate nel mondo della musica jazz.

La carriera artistica di Ana Flora inizia in Brasile, dove si suona samba, bossa e miscellanee musicali che fanno della musica latino-americana uno dei generi più apprezzati.

Le inclinazioni al jazz completano il quadro. Una tournée all’estero la porta in Italia: la sua esibizione non passa inosservata, e nel 2001 Franco Tanasi dj, musicista e produttore, decide di provinarla e produrla.

Partecipa così al Festivalbar 2002 con il brano Paraiso do mundo. Il brano viene utilizzato per gli spot Wind e per il 50º anniversario della Rai.

Il 2007 la vede al fianco di Mario Venuti con il singolo Fortuna, che dà il titolo al suo primo album.

Nel 2011 Ana Flora ritorna con un nuovo album, Poetica, anticipato dal singolo A Rosinha, cantato da Ana Flora in duetto con Fabio Concato. L’album è prodotto da Franco Tanasi (con lo pseudonimo di B-Fonic) e da Mario Puglisi per la FTM Records, etichetta distribuita dalla Family Affair.