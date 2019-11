Nuovo evento da parte di ‘Casteddu contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna’, rivolto a giovani e a studenti, per partecipare a un’assemblea studentesca contro l’occupazione militare.

“Gli studenti e i giovani devono essere in prima fila nella lotta contro l’occupazione militare per il riscatto della Sardegna – i legge nell’invito dell’evento sulla pagina Facebook di Casteddu – denunciando le istituzioni che invece di sostenere le nuove generazioni, che scriveranno il futuro dell’isola, fanno di tutto per affossarle. L’università di Cagliari continua a usare come slogan ‘L’Unica scelta giusta’, ma sembra che la nostra università ne faccia solo di sbagliate:

Unica deve smettere di servire l’apparato militare stipulando intese con l’esercito italiano, invitando le forze armate ad eventi e conferenze, o collaborando con aziende che si occupano di sperimentazioni belliche attraverso il Dass.

Unica deve smettere di stipulare accordi con altre Università complici di eserciti che massacrano altri popoli in giro per il mondo.

Unica deve diventare lo strumento di riconversione per i territori martoriati dalle basi e dalle altre servitù.

Perciò chiediamo:

Le uniche scelte giuste sono:

– istituire corsi in bonifiche ambientali

– stop agli accordi e alle collaborazioni con gli apparati militari

– stop agli accordi e alle collaborazioni con le università israeliane

Per questo” conclude l’associazione “ci vedremo il 20 Novembre alle 16, nell’androne del Magistero di via Is Mirrionis per un’assemblea che tratti di queste tematiche e da cui cominci un nuovo corso della lotta all’occupazione militare della nostra terra”.