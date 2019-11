Se non sapete come mettervi in contatto con Babbo Natale, quest’anno lo potrete trovare alla Fiera di Cagliari, a partire dal 6 Dicembre.

InvitaS ha in serbo per i più piccoli (ma non solo) un programma tutto dedicato agli eventi di Natale.

Babbo Natale, per esempio, arriverà a Cagliari con oltre 150 amici dal mondo dei cartoni e della fantasia, sfilando in grande parata per Viale Diaz fino ad arrivare alla Fiera.

Ci saranno elfi, verranno raccontate storie e aneddoti, mentre i bambini più coraggiosi potranno mostrare le letterine a Babbo Natale, raccontando pure qualche loro desiderio.

Verranno inoltre offerte pietanze natalizie in formato streetfood, dolci e ogni tipo di leccornia.

Di seguito il calendario:

06 dicembre – Apertura ufficiale del Villaggio alle ore 18.00 con Aspettando Babbo Natale

07 dicembre – Apertura Villaggio dalle 10.00 alle 23.00 – Aspettando Babbo Natale

08 dicembre – Arriva Babbo Natale alle ore 11.00 con la Grande Parata – Una grande slitta con la banda, personaggi Disney e del mondo fantasy per il grande arrivo in fiera.

Dal 12 al 15 Dicembre – Apertura Villaggio dalle 10 alle 23.00 con Babbo Natale sempre presente.

Dal 19 al 23 Dicembre – Apertura Villaggio dalle 10 alle 23.00 con Babbo Natale sempre presente.