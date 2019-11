Momenti di paura questa mattina in una casa popolare di Decimomannu. Intorno alle 7 si è sviluppato un incendio dal camino, che si è poi propagato velocemente al resto dell’abitazione.

Sorpresi dalle fiamme, i due proprietari che si trovavano in casa sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Domare il rogo non è stato facile: all’interno, infatti, erano stati accumulati sacchi e altro materiale, che hanno fatto da miccia consentendo al fuoco di ‘camminare’ in tutte le stanze, devastandole.

La casa è stata dichiarata inagibile. Per precauzione gli stabili vicini sono stati evacuati. Certa la natura accidentale del rogo: dai primi rilievi, sarebbe emerso un problema tra il camino e la canna fumaria.