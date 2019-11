Le Fiamme Gialle di Iglesias, grazie a un’attenta attività di intelligence, hanno scoperto un’evasione fiscale da parte di un esercizio commerciale di Carbonia, operante nel settore dell’estetica.

In particolare, i Finanzieri hanno scoperto che per gli anni 2017, 2018 e 2019, non sono state versate alcune ritenute d’acconto ai fini Irpef per le buste paga a fronte degli stipendi del personale dipendente, per un importo pari a 5.800 euro.