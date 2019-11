Ritorna il Raid degli Oliveti, primo raid motociclistico non competitivo alla scoperta degli oliveti più belli di Sardegna.

L’evento, alla sua terza edizione, è in programma il prossimo sabato 14 dicembre. Partenza da Cagliari Città, arrivo in cima al Montiferru, nella Sardegna centro-occidentale. Al buio, a quasi mille metri d’altitudine. Il tracciato orchestra sapientemente dinamiche intense di guida e quiete distensiva dei paesaggi olivicoli. L’olivo millenario del piccolo borgo di Sini, poi, a troneggiar come un altare lungo il percorso.

Il raid è percorribile in due varianti di circa 200 km: una stradale, una che alterna sterrati di media difficoltà a trasferimenti su strade panoramiche e può percorrersi insieme a un tour leader o in autonomia, utilizzando la traccia GPS fornita. Medici, tecnici al seguito e una vera celebrità dell’agonismo italiano come apripista, il dakarista sardo Maurizio Sanna.

Molteplici le novità, incluso il Raid ADV LAB, giornata dedicata a training su navigazione e guida fuoristrada su maxi-enduro con degustazione finale di prestigio. Il Raid degli Oliveti è supportato da alcuni fra i produttori d’olio più prestigiosi della Sardegna, da pressoché tutti i concessionari moto sardi più importanti.