Torna in Sardegna il filosofo sovranista e socialista Diego Fusaro per presentare i suoi ultimi due lavori: “La notte del mondo” e “Glebalizzazione”, le due opere che stanno ottenendo un grande riscontro di pubblico in tutta Italia.

Fusaro oltre ad essere autore e filosofo è anche l’ideatore del progetto politico “Vox Italia”, il movimento che unisce valori di destra e idee di sinistra, valori dimenticati dalla destra e idee abbandonate dalla sinistra, questo è cio che afferma il manifesto programmatico.

Fusaro sarà a Cagliari la sera del 21 novembre dalle 17.30 alla Sala Search del Largo Carlo Felice per la presentazione di “La notte del mondo”, mentre il giorno dopo sarà a Monserrato presso la Sala comunale multimediale in piazza Maria Vergine dalle 18 per la presentazione di “Glebalizzazione”.