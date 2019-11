Fumata nera in commissione Bilancio del Consiglio regionale: su richiesta di Giovanni Satta (Psd’Az) il parlamentino ha votato per lo slittamento dell’elezione del presidente.

A quattro mesi dalle dimissioni di Paolo Truzzu (Fdi), oggi sindaco di Cagliari, il ruolo di vertice era stato affidato al vice, l’esponente dell’opposizione Cesare Moriconi (Pd). Che ora, però, si è dimesso. “Un atto dovuto – spiega – un atteggiamento di responsabilità per favorire l’agibilità della commissione in vista di appuntamenti importanti, come la discussione della variazione di bilancio e della legge finanziaria”.

In questi 4 mesi, la maggioranza non è riuscita a raggiungere un accordo su un nome. Da una parte Fdi preme perché Fausto Piga prenda il posto di Truzzu, ma la commissione Bilancio fa gola anche al Psd’Az. Ci sarebbe una terza via che prevede l’elezione di un consigliere ‘esperto’, anche a tempo: il governatore Solinas avrebbe voluto Michele Cossa, ma è incompatibile perché già alla guida della commissione Insularità.

Nel frattempo, per le 18.30 a Villa Devoto è stato convocato un vertice di maggioranza.