Ieri sera i poliziotti della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobiledella Questura di Cagliari hanno eseguito il fermo di polizia giudiziaria di un 44enne pregiudicato cagliaritano domiciliato a Quartu.

L’uomo è l’autore di numerosi scippi perpetrati a Cagliari negli scorsi giorni, soprattutto nelle vie del centro. Alcuni giorni fa infatti numerosi cittadini hanno assistito ad una caccia all’uomo tra via Dante e Via San Benedetto proprio in seguito ad uno scippo appena commesso. I dettagli verranno illustrati stamattina dal capo della Squadra Mobile, Roberto Pititto, in una conferenza stampa che si terrà presso l’aula Mastino alle 11.

(notizia in aggiornamento)