Mondiali di Dodgeball in Messico: sette sardi nella nazionale italiana

La World Dodgeball Federation e la Mexican Dodgeball Federation hanno organizzato i campionati mondiali di Dodgeball che si svolgerà dal 26 novembre al 1 dicembre a Cancun, in Messico.

Il campionato vedrà i migliori talenti della scena internazionale e l’Italia sarà presente con una grande rappresentativa sarda, infatti saranno sette gli atleti della Globefish Cagliari che giocheranno per l'”Italy Gladiators”.

I sardi convocati sono 7, 4 ragazze e 3 ragazzi:

Marco Sarais

Nicolò Ibba

Alessandro Scarpa

Cinzia Deplano

Sara Atzori

Jessica Lai

Stefania Pisu

La presenza di sette rappresentanti della Globefish rappresenta una scommessa vinta per una squadra che sta diventando un punto di riferimento nazionale nel gioco del Dodgeball o palla avvelenata.

“Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi cinque anni per introdurre la Dodgeball in Messico”, ha dichiarato Armando Valdes Samaniego, presidente della Federazione messicana Dodgeball. “Siamo entusiasti di mostrare al mondo ciò che abbiamo realizzato finora, ma anche di ispirare gli atleti di tutto il paese a giocare a dodgeball. Riteniamo che i campionati del mondo siano l’occasione perfetta per dimostrare alla nazione che il Dodgeball non è solo un gioco, ma uno sport competitivo che è sia inebriante da giocare sia emozionante da guardare”.