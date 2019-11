Data journalism, hacker, intelligenza artificiale, robotica, cybersecurity, social network: sono i temi che il 10Lab di Sardegna Ricerche ha messo insieme e ‘trasportato’ nel suo tour in giro per la Sardegna. Oltre mille studenti di dodici scuole di tutta l’Isola hanno potuto confrontarsi nei cinque appuntamenti racchiusi nel format di Sinnova for School, il braccio del tradizionale Salone dell’Innovazione che si è esteso nel tempo e nello spazio oltre la Manifattura di Cagliari che lo ha ospitato ai primi di ottobre.

Cinque tappe nei principali centri della Sardegna (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia) dedicati ai temi delle nuove tecnologie e dell’innovazione. Il format ha visto in ogni appuntamento momenti di approfondimento con esperti nazionali e laboratori Thinkering in cui mettere a frutto la propria creatività e capacità di individuare le soluzioni migliori per raggiungere obiettivi semplici o complessi. Ospiti come Adrian Fartade, Valeria Cagnina, il team Abinsula, Gianluca Dotti, Enrico Bergianti e Sergio Pistoi hanno raccontato, ognuno nel proprio campo, la propria esperienza e aperto orizzonti ai ragazzi anche in termini di competenze per il lavoro del domani.

“Quest’anno abbiamo voluto allungare Sinnova dedicando una seconda parte alle nuove generazioni. Lo abbiamo fatto scegliendo di allontanarci dalla nostra base operativa, andando nelle scuole della Sardegna per portare le nostre competenze e avvicinare i ragazzi a questi temi”, ha spiegato la commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra.

“In un’Europa in continua evoluzione, i centri della scienza rappresentano luoghi fondamentali per la crescita e l’educazione dei giovani – sottolinea l’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino -. Il 10LAB è un progetto che si allinea sempre più alla realtà dei migliori centri di divulgazione europei, ed è fondamentale per gettare le basi del futuro per le nuove generazioni, creare coscienze critiche e sviluppare le nuove competenze digitali, imprescindibili nelle professioni di domani”.

E il 10Lab non si ferma qui. Proseguono le visite scolastiche all’edificio 10 del Parco scientifico e tecnologico di Pula, sede del centro. Ma nei prossimi mesi riprenderà anche il tour del 10Bus, con il quale lo staff di operatori qualificati, attraverserà l’Isola portando le attività nelle scuole e nelle piazze dei centri più lontani da Cagliari.