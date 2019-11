Ad una settimana esatta dall’uscita in tutte le sale della Sardegna, il nuovo lavoro cinematografico di Pino e gli anticorpi è già pronto a conquistare le vetrine internazionali.

‘Come Se Non ci Fosse un Domani’, il film diretto dal regista Igor Biddau e scritto a sei mani da Michele e Stefano Manca e Nicola Alvau, “è stato selezionato per prendere parte al prestigioso RIFF – Russia-Italia Film Festival” è quanto si legge in un comunicato stampa.

“Giunto alla sesta edizione, anche quest’anno il Festival è itinerante e si tiene nelle città di Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk a novembre 2019. L’obiettivo del Riff è quello di rafforzare il legame culturale tra Russia e Italia, con la presenza sia di film realizzati da registi italiani, che film di registi russi che abbiano come tema centrale l’Italia”.

“L’evento – aggiunge la nota – che ha preso il via lo scorso 12 novembre e si concluderà il 24 a Mosca, vedrà per la seconda volta la partecipazione di Michele e Stefano Manca e il Regista Igor Biddau, già protagonisti nell’edizione 2016 con la prima pellicola ‘Bianco di Babbudoiu’, film che ha riscosso successo a livello internazionale. Sempre a Mosca in questi giorni sarà proiettato nel corso di un evento dedicato esclusivamente alla cultura enogastronomica ed agroalimentare italiana”.

“Il 5 dicembre la carovana di ‘Come Se Non ci Fosse un Domani’ si trasferirà ad Asti per partecipare all’Asti Film Festival. Il 7 dicembre invece sbarca in UK per una proiezione-evento a Londra. Una serata-evento dove il film di Stefano e Michele Manca servirà inoltre per focalizzare l’attenzione sulle bellezze del territorio sardo e sulle sue eccellenze enogastronomiche, al centro di una ricca degustazione di prodotti tipici dell’isola” conclude il comunicato.