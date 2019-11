Bilancio, guerra nella maggioranza: sconfitta FdI e Psd’Az, eletto De Giorgi

La commissione Bilancio del Consiglio regionale ha votato ed eletto presidente Valerio De Giorgi, eletto col movimento sardista “Fortza Paris”, nel “giro di ventiquattrore” ha abbandonato la formazione politica di Gianfranco Scalas, per confluire nel Gruppo Misto.

Il capogruppo del Misto ha totalizzato otto voti, sei quelli andati a Cesare Moriconi (Pd), che è stato riconfermato vice presidente. Adesso la commissione prosegue i lavori con l’elezione del segretario e l’esame dell’assestamento di Bilancio.

Durante la votazione ha abbandonato l’Aula per protesta Fausto Piga, commissario di Fratelli d’Italia indicato dal partito come successore di Truzzu alla guida della commissione. Alcuni alleati, però, non hanno ritenuto sufficientemente “d’esperienza” il suo profilo per presiedere la commissione più importante del Consiglio regionale, soprattutto con la discussione della Finanziaria alle porte.

Netta sconfitta anche per il Psd’Az, che indicava come presidente della commissione quel Giovanni Satta, sotto processo per traffico internazionale di droga.