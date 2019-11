Nella tarda serata di ieri gli agenti del nucleo investigativo in borghese della Polizia locale del Comune di Sassari hanno identificato e denunciato l’autore della rapina impropria (il reato si configura quando la violenza è compiuta dopo che l’autore si è appropriato del bene) compiuta alle 10,30 del mattino in un negozio in via Università.

Il giovane, dopo essersi impossessato di cinque bottiglie di alcolici e di alcuni accendini, ha sferrato un pugno in pieno volto al commerciante, e l’ha stordito, per poi fuggire verso piazza Università.

Le testimonianze raccolte sul posto, le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di identificare il rapinatore; a questo punto sono partite le ricerche. Nella tarda serata il ragazzo è stato intercettato da una pattuglia del nucleo operativo urbano in una via del centro storico.

Il giovane, un ventenne, è stato accompagnato negli uffici del comando di via Carlo Felice; per lui è scattata la denuncia a piede libero per rapina impropria.