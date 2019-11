I DeathcrusH, dopo diversi mesi, tornano a suonare a Cagliari per una serata evento in vista dell’uscita del nuovo album in programma nel 2020.

La band reduci da un estate di fuoco che li ha visti partecipare anche al DeathFest di Las Vegas, considerato dagli addetti ai lavori e non uno dei Festival più importanti di metal estremo.

I DeathcrusH tornano sul palco del Fabrik, in via Mameli a Cagliari il prossimo 22 novembre dalle 21, per un live di puro e violento death metal

Ad aprire la serata saranno gli Stigmatized, band cagliaritana che ama le sonorità Grindcore.