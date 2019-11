Tones and I sta collezionando una serie di numero 1, Il suo singolo “Dance Monkey” sta conquistando il mondo e in Italia è ai vertiti di tutte le classifiche.

Partita dall’Australia “Dance Monkey” è entrata al n.1 della classifica globale di Spotify e con il suo ritmo calzante ha conquistato anche l’Italia dove è al n.1 della classifica ufficiale di vendita (Fimi/Gfk) da tre settimana consecutive (era da Adele con “Hello” nel 2015 che una donna non raggiungeva la vetta della classifica), al n.1 di iTunes, Disco di Platino per le vendite, oltre ad essere il brano più trasmesso dalle radio italiane (Fonte Earone).

Originaria della penisola australiana di Mornington Toni Watson, vero nome di Tones And I, ha 19 anni, è sempre stata appassionata di musica e ha iniziato a suonare nei locali del suo paese fino a quando ha deciso di abbandonare tutto e viaggiare fino a Byron Bay dove, grazie al successo che riscuoteva ogni volta che si esibiva in strada, ha definitivamente scelto di vivere della sua musica.

Il 2019 è l’anno di Tones And I: il 1 marzo pubblica il suo singolo di debutto “Johnny Run Away” che raggiunge la #12 posizione dell’ARIA Charts ed è stato certificato doppio disco di platino. Il successo globale arriva con “Dance Monkey”, pubblicato nel maggio successivo, che raggiunge la #1 posizione in oltre 20 paesi tra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Australia e altri, accumolando centinaia di milioni di stream.

A proposito del singolo “Dance Monkey” ha detto: “Ho scritto questa canzone per parlare della mia esperienza come musicista di strada. Ho scritto questa canzone per le persone dell’ostello di Byron Bay in modo che tutti potessimo ballarla“. “ [la mia manager] Diceva che non avrebbe avuto lo stesso successo di ‘Johnny run away’. Invece all’improvviso è diventato il mio più grande successo. Ma non l’ho scritta pensando alle radio“.

TONES AND I SARÀ IN ITALIA A GIUGNO

PER DUE IMPERDIBILI CONCERTI:

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO | TEATRO ROMANO | VERONA

RUMORS FESTIVAL

GIOVEDÌ 25 GIUGNO | MAGNOLIA | MILANO

UNALTROFESTIVAL 2020