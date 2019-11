IrenGo, e-bike zero emissioni

A chi decide di combattere le emissioni offriamo le nostre tecnologie innovative e l’energia certificata da fonti rinnovabili. Perché a noi di Iren non basta solamente una mobilità più sostenibile: il nostro obiettivo è realizzare una vita più sostenibile, per tutti.

Così Iren ha presentato la linea e-bike di IrenGo, proponendo un’ampia gamma di modelli innovativi di bici a pedalata assistita a zero emissioni.

Le e-bike proposte da Iren, mezzi eco-sostenibili e dotati di un potente motore che permette di affrontare le salite più faticose, ora possono essere finanziare anche a rate con interessi zero.

E-bike IrenGo, autonomia fino a 70 km

L’assortimento comprende ben dieci modelli.

Si va dalla classica bici da città modello Graziella, la Armony Latina,

alla fat-bike, con pneumatici a impronta larga, modello Garelli Audax XC 005, entrambe con autonomia fino a 70 km.

Non mancano le folding bike, comode, pieghevoli con autonomia fino a 50 km, adatte per gli spostamenti nelle grandi città, modello Armony Portocervo.

Prezzi e e-shop

I prezzi, completamente rateizzabili a interessi zero, sono in ogni caso molto accessibili come la maggior parte dei prodotti Iren.

Proposte per privati e aziende.

Per maggiori dettagli, e per l’acquisto, visita l’ e-shop Iren.