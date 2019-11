I Carabinieri di Bolotana hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Oristano, a carico di due fratelli, di 54 e 56 anni bolotanesi responsabili di atti persecutori nei confronti del proprietario di alcuni appezzamenti di terreno.

I due, che da tempo occupavano ed utilizzavano alcune proprietà terriere, nonostante l’esistenza di un provvedimento definitivo della Corte di Appello di Cagliari di immediato rilascio degli stessi terreni, dal mese di marzo scorso continuavano a far accedere abusivamente il loro bestiame, incuranti del provvedimento dell’Autorità giudiziaria e dei conseguenti interventi delle forze dell’ordine.

In questo periodo avevano minacciato ed aggredito in il legittimo proprietario procurandogli un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità al fine di farlo desistere dall’utilizzare e frequentare la sua legittima proprietà. Pertanto il Gip, concordando con le indagini condotte dai Carabinieri del paese, ha emesso la misura cautelare in carcere nei confronti dei due fratelli che al termine delle operazioni di rito sono stati portati nel carcere di Massama, ad Oristano.