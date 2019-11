La senatrice Liliana Segre, ex deportata ad Auschwitz, che ha ricevuto centinaia di minacce sul web e oggi è costretta a vivere sotto scorta, riceverà la cittadinanza onoraria di Baunei, in Ogliastra, lunedì 25 novembre alle 18, nel corso di un consiglio comunale convocato per l’occasione e al quale sono state invitate le scuole del paese e l’Anpi.

Dopo l’annuncio del primo cittadino del paese ogliastrino Salvatore Corrias, il primo sindaco sardo a voler conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice, è infatti arrivata la risposta della parlamentare. Attraverso una mail la senatrice accetta l’onorificenza dicendosi “onorata”. “Sarà per me motivo d’orgoglio diventare vostra concittadina onoraria – scrive – Temo tuttavia di non potervi raggiungere personalmente (la geografia non aiuta). Mi farebbe piacere a tal proposito inviarvi un indirizzo di saluto ed il mio più profondo ringraziamento. Ma che bella terra la Sardegna!”.

“La risposta dataci della senatrice Segre ci onora. Per noi non si tratta solo di un semplice gesto ma è l’espressione istituzionale e politica del nostro desiderio di averla come cittadina baunese”, ha commentato all’ANSA Salvatore Corrias.