Ambiente, parata riciclante nel centro di Quartu Sant’Elena

Nell’ambito del progetto Banda Riciclantesi è svolto nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, una parata promossa con i bambini della Scuola primaria “Porcu-Satta” di Quartu Sant’Elena.

L’ iniziativa ha interessato alcune classi della Scuola Primaria di Via Palestrina dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Quartu Sant’Elena nel contesto del progetto “Banda Riciclante-lotta al piccolo rifiuto”.

Gli alunni, sotto la guida di un gruppo di esperti provenienti da Bologna, lunedì hanno raccolto i piccoli rifiuti nella spiaggia del Poetto, martedì hanno realizzato dei laboratori di riciclo creando strumenti musicali, abiti e vari oggetti.

Infine questa mattina alle 11 hanno fatto una parata da via Palestrina in via Nenni, viale Colombo, via Boito, suonando i loro strumenti di riciclo e intonando un canto che inneggia al rispetto ambientale e alla partecipazione fattiva degli adulti alle azioni concrete per rimediare ai disastri ambientali e prevenirne il peggio.

Rientrati a scuola si sono esibiti in diversi numeri tra cui un piccolo concerto realizzato con gli strumenti creati con il materiale riciclato. Il progetto si pone in continuità con la tradizione di rispetto ambientale e di cittadinanza consapevole che caratterizza la progettualità della scuola e sarà seguita da altre importanti azioni sugli stessi temi.