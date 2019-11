Tempio entra nel circuito dei 244 Comuni italiani insigniti della “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento è rilasciato alle località che eccellono per accoglienza e qualità dell’offerta turistica, degne di essere indicate come mete ideali dove trascorrere almeno un fine settimana. Tempio è il settimo comune sardo a ricevere il riconoscimento dopo Aggius, Galtelli, Gavoi, Laconi, Oliena, e Sardara.

La Bandiera arancione è attribuita dal Touring Club Italiano a tutti quei borghi dell’entroterra con meno di 15mila abitanti che superano una severa selezione rispondendo a parametri di accoglienza, servizi per il turista, ospitalità, rispetto dell’ambiente, tutela del territorio. Requisiti che Tempio ha ampiamente soddisfatto, come indicato nelle motivazioni del riconoscimento: la ricchezza di attrattori storico-culturali, vari, di valore e ben fruibili, e la loro efficace promozione da parte del Comune; l’efficiente sistema di segnaletica di indicazione e di informazione; un centro storico, ben tenuto e vivace, dove si trovano diversi punti vendita di prodotti tipici enogastronomici e artigianali.

“Tempio dimostra di avere i requisiti per entrare a far parte a pieno titolo del circuito turistico regionale. Questo è il risultato di un percorso iniziato da diversi anni per raggiungere anche quest’obiettivo – commenta il vice sindaco, Gianni Addis – Oggi ci godiamo questo risultato e restiamo in attesa di ricevere il piano di miglioramento, le linee guida, la documentazione e il materiale promozionale”.