Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Serdiana, in via Verdi, a seguito di un richiesta pervenuta alla sala Operativa del Comando di Cagliari intorno alle 16:00 per un’esplosione in una civile abitazione, probabilmente dovuta a una perdita da una bottiglia di gpl installata in una stufa.

Sul posto si è recata la squadra di pronto intervento dalla centrale Operativa dal Comando con in supporto un’autobotte e un’autoscala,

All’arrivo sul posto delle squadre l’incendio non si era propagato, ma vi era ancora presente una grande perdita di gas che ha generato una situazione di pericolo, potevano esserci le condizioni per una seconda detonazione.

Sul posto i Carabinieri e sanitari con ambulanza ed elicottero perchè pare sia rimasta coinvolta una persona.