È fissato al 27 novembre al Mipaaf l’incontro con l’Associazione Bancaria Italiana per definire un quadro di interventi comuni in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza cimice asiatica. A darne notizia stamane nel corso dell’incontro con le Regioni la stessa ministra Teresa Bellanova. “Abbiamo allo studio già una proposta di moratoria sui mutui da chiedere alle Banche. Se dalle Regioni ci giungeranno richieste o proposte ce ne faremo carico durante l’incontro”, ha detto.

Dopo aver ricordato le risorse già definite in Manovra a valere sul Fondo di solidarietà per questa emergenza (80milioni in tre anni), Bellanova ha poi annunciato l’intenzione di costituire un tavolo di confronto con le organizzazioni e con le regioni per discutere della riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale.

“Davanti ai sempre più frequenti episodi di danni all’agricoltura dovuti alle avversità atmosferiche – ha detto – serve un ripensamento degli strumenti di gestione del rischio. Una recente indagine Ismea evidenzia che nel 63% dei casi, gli agricoltori si sono espressi a favore di un cambiamento delle attuali modalità di finanziamento della gestione del rischio attraverso le risorse pubbliche. Da questo la proposta di confronto. Abbiamo alcune idee sul tavolo, verifichiamo insieme quali azioni definire per tutelare le aziende agricole”.