Gli Emirati Arabi Uniti e l’Unesco si sono uniti per istituire il Programma di leadership globale sulla tolleranza, progettato per alimentare le società inclusive sviluppando le capacità dei giovani leader di promuovere la tolleranza, l’inclusione e il dialogo interculturale. Moura di Noura Mohammed Al Kaabi, Ministro della cultura e dello sviluppo della conoscenza, e presidente della Commissione nazionale per l’educazione, la cultura e la scienza degli Emirati Arabi Uniti, e Nada Al Nashif, vicedirettore generale dell’UNESCO per le scienze sociali e umane, hanno presentato l’iniziativa che segna un grande progresso nel perseguimento degli obiettivi dell’Unesco nella creazione di società giuste e pacifiche, attraverso l’impegno e la partecipazione efficaci di giovani donne e uomini. “La tolleranza è un valore fondamentale saldamente incorporato nelle fondamenta del nostro Paese.

Il nostro padre fondatore, il defunto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ha costruito un paese che ha accolto molte persone di diversa estrazione e aperto canali di comunicazione e comprensione oltre i nostri confini”, dichiara Kaabi. “Continuiamo a coltivare quel valore di tolleranza e abbiamo nominato il 2019 Anno della tolleranza per celebrare l’approccio adottato dagli Emirati Arabi Uniti sin dalla loro istituzione”. L’iniziativa congiunta mira a favorire il dialogo interculturale attraverso l’identificazione dei futuri leader della tolleranza e il sostegno alla loro crescita e alla promozione delle loro iniziative.

Basato sull’esperienza dell’Unesco nella lotta contro il razzismo e la discriminazione, il Global Tolerance Leadership Program sarà un estensione sostenibile per supporterà giovani leader da tutto il mondo, facilitando i loro sforzi futuri nelle loro comunità. Il programma cercherà di far luce sulla crescente sfida alla discriminazione e all’esclusione, fornendo al contempo strumenti pratici per promuovere i valori della diversità e della tolleranza. Utilizzando la metodologia di Master Class dell’Unesco, il Leadership Program riunirà esperti riconosciuti a livello globale e circa 40 giovani leader di tutto il mondo per sviluppare le loro capacità, conoscenze e capacità.

Il programma svilupperà le competenze dei partecipanti per progettare e attuare azioni più efficaci per promuovere questi valori universali e rafforzare la loro capacità di servire come agenti di cambiamento nelle loro stesse comunità. Il programma sarà lanciato ufficialmente nel febbraio 2020 e presentato all’Expo 2020 di Dubai in occasione della Giornata internazionale della tolleranza del 16 novembre 2020 .