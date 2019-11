Come ogni anno, a Capoterra si ripete il Memorial Efisio Melis, gara regionale di ciclocross, giunta ormai alla sua 19° edizione. La gara partirà il 24 novembre.

Il Memorial Efisio Melis assegna i titoli regionali Interforze per tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine o ai Corpi di Armata.

“Il campo gara di riferimento è quello della Società Cooperativa Poggio dei Pini – spiegano nella nota gli organizzatori dell’evento – al cui interno è stato allestito il percorso di 2500 metri. Dopo un lungo rettilineo asfaltato di lancio ci si immette saltando un marciapiede in una serie di su e giù su prato spezzati prima da un ostacolo stile Internazionale di Brugherio con tavola a salire e rampa a scendere. I veri tavoloni da cross sono sistemati per l’abilità di ogni singolo biker nel tentativo di saltare i 35 centimetri previsti. Si va poi nella parte bassa del percorso incontrando per la prima volta i box. Dopo diversi lunghi rettilinei sterrati da spingere, ennesimo passaggio davanti ai box per poi affrontare un dislivello di 60 centimetri da scendere e risalire 6 volte in cui probabilmente, arrivando da fermi, la bici verrà portata in spalla prima di ritrovare l’asfalto negli ultimi 400 metri in vista del rettilineo finale”.

“Il ciclocross in memoria di mio padre Efisio è una tradizione che si rinnova – dice l’organizzatore Cristian Melis – ma tutto questo è ricambiato dalla fiducia degli sponsor Ajò Threeface e Beauyty Way di Dorina Tamas, unitamente alla Società Cooperativa Poggio dei Pini per l’ospitalità che per il secondo anno ci dà all’interno della loro comunità. Una location azzeccata per portare tutto il meglio che offre il ciclocross sia come logistica che come spettacolo agonistico”.