Questa mattina, le segreterie regionali della Uil Fpl e della Uila Uil, Fulvia Murru e Gaia Garau, hanno inviato all’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis un comunicato per richiedere un incontro urgente in merito alla vertenza Forestas.

Di seguito, la nota stampa inviata:

“Preg.mi Assessori,

queste Segreterie regionali stanno affrontando con impegno e coerenza al tavolo del Coran la trattativa per consentire l’attuazione delle disposizioni delle LL.RR. n.43/2018 e n.6/2019 e l’applicazione del CCRL del Comparto Regione ai lavoratori dell’Agenzia Forestas. Perché il confronto possa proseguire produttivamente, le scriventi ritengono essenziale superare le

tensioni derivanti dalla situazione di grave incertezza esistente riguardo la riassunzione dal 1° gennaio 2020 dei dipendenti finora a tempo determinato.

Abbiamo ritenuto molto positivo, in proposito, il vostro atto di indirizzo per l’Agenzia firmato il 18 ottobre 2019, che stabilisce che Forestas proceda, già dal gennaio 2020, alla riassunzione ed all’attivazione dei contratti fino a 12 mesi, quindi con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Occorre, quindi, in

primo luogo realizzare concretamente questo progetto, risolvendo una vicenda che si trascina da anni, che costituisce fonte di tensioni e disagio sociale, e anche a seguito di recenti sentenze è indispensabile chiudere definitivamente con soluzioni diverse da quelle adottate in passato.

Da questo passaggio, che auspichiamo con forza e che deve essere portato a definizione con la massima urgenza, deriva poi la necessità di prevedere un’integrazione delle risorse stanziate finora per la nuova disciplina contrattuale del personale dell’Agenzia, dato che sono state calcolate solo in funzione degli

attuali dipendenti a tempo indeterminato.

Per quanto precede, Vi chiediamo un incontro urgente su queste problematiche e Vi rappresentiamo la grave emergenza sociale che l’attuale situazione sta determinando. Restiamo in attesa di cortese e tempestivo riscontro, in mancanza del quale saremo costretti a dare voce alla grave preoccupazione dei lavoratori.

Le Segreterie regionali

UILA UIL FPL,

Gaia Garau Fulvia Murru”