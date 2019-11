È fissata per la mattinata di venerdì 22 Novembre dalle ore 11 l’ispezione sul caso Aias voluta dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per verificare il rispetto del contratto di convenzione tra la Regione Sardegna e l’associazione che in tutta l’isola assiste anziani e disabili, e i livelli dei servizi erogati.

“La decisione di attivare l’ispezione arriva dopo le numerose note pervenute dai sindacati confederali, dal deputato Alberto Manca e dai consiglieri sardi”, aveva annunciato una settimana fa Eugenio Lai, esponente di Leu. “A fronte dell’immobilismo della giunta Solinas non posso che esprimere soddisfazione per la dura presa di posizione da parte del ministro e auspico che all’esito finale di tale ispezione ci sia una altrettanta consapevolezza per assumere le decisioni successive”.

Fonte Dire.it