Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Avantasia e Mercyful Fate protagonisti di “Rock the Castle” 2020 a Verona

Si accendono i motori di Rock the Castle, che quest’anno coprirà più giorni su due weekend e vedrà alternarsi un’esclusiva selezione di importanti band internazionali rock e metal, per un grande evento ricco di musica e divertimento che ricorderemo a lungo nella storia dei festival europei.

Inoltre, acqua gratuita per tutti, “NO” alla plastica monouso, area food & relax, incontri gratuiti con le band, intrattenimento e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in uno dei castelli più invidiati al mondo.

Headliner confermati al momento: Judas Priest che festeggeranno 50 anni di carriera, Lynyrd Skynyrd con il loro tour d’addio, Avantasia che celebreranno il loro ventesimo anniversario con uno show speciale e la reunion di Mercyful Fate con King Diamond alla voce.

sabato 27 giugno

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA

domenica 28 giugno|

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Me and That Man

… and more TBA

sabato 4 luglio

AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA

domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA