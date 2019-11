Nella giornata di ieri, dopo vari appostamenti, i Baschi Verdi e i Cinofili di Cagliari hanno arrestato un 28enne residente nel quartiere S. Elia per possesso e spaccio di droga.

È accaduto in piazza Leo Silesu nel quartiere di Sant’Elia. I Finanzieri, infatti, avevano notato, dopo un appostamento, un viavai di diverse persone che ne raggiungevano un’altra, che con fare circospetto, si dirigeva verso alcune aiuole della piazza, per poi tornare e consegnarli qualcosa.

A questo punto, i finanzieri sono intervenuti, trovando addosso al giovane e tra le aiuole 72 grammi di marijuana (divisi in 25 dosi), 7 grammi di hashish (divisi in 3 dosi), 10 grammi di cocaina (divisi in 16 dosi) e 155 euro.

Dopo una breve fuga, il 28enne è stato preso e arrestato per spaccio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e messo ai domiciliari.

Il processo si terrà il 27 Novembre.