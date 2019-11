Le 50 sfumature del green di Daniela Ducato tutte da scoprire e il suo tour tra la plastica invisibile ai nostri occhi. Una riflessione sull’age pride e gli stereotipi che colpiscono le over 50. Ancora: i segreti dell’autoproduzione, gli orti sociali, i suoni ancestrali della danza azteca. Questo e altro è Scirarindi, in campidanese svegliati, invito alla consapevolezza e alla necessità di promuovere benessere, buon vivere e sostenibilità a 360 gradi.

Per la nona volta la manifestazione promossa dall’omonima associazione guidata da Giovannella Dall’Ara, ritorna a Cagliari il 23 e 24 novembre alla Fiera internazionale della Sardegna. “Quindici iniziative speciali, 30 ospiti, 280 espositori, 160 attività in un progetto autofinanziato che ha il cuore nei concetti di coralità, condivisione, rete, consapevolezza diffusa”, sottolinea Dall’Ara in occasione della presentazione dell’evento. Dall’agri-cultura alla bioedilizia, dalla salute al food e alla spiritualità. E ancora: ecoturismo, ambiente, economia etica, artigianato con dimostrazione di buone pratiche.

“Scirarindi è occasione di scambio e condivisione tra le diverse anime della Sardegna virtuosa”, spiega Dall’Ara. Un fitto calendario di eventi tra incontri, tavole rotonde, meditazione, libri, escursioni all’alba, mostre e spettacoli, cooking show, punti ristoro bio-veg, laboratori per ogni età, degustazioni di prodotti sardi. Settanta i volontari coinvolti. Spazio anche alle antiche arti marziali con il maestro Fulvio Piccinini e il Wing Chun, stile del Kung Fu utilizzato da Bruce Lee e inventato da una monaca del monastero Shaolin. Tra gli incontri spicca “I Signori del cibo e Mesa Noa: l’industria alimentare che divora il pianeta, e chi lo salva”, un appuntamento con il giornalista Stefano Liberti, l’antropologa Alessandra Guigoni e lo chef del Cagliari calcio William Pitzalis per parlare dei lati oscuri dell’industria del cibo e delle reti alternative che propongono modelli produttivi e di consumo etici e responsabili verso le persone e l’ambiente. Programma completo su www.scirarindi.org.