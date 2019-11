La Guardia di finanza della compagnia di Sassari ha messo sotto sequestro tre discariche abusive nelle campagne intorno alla città e denunciato quattro persone ritenute responsabili di violazione alle norme ambientali.

I militari, grazie a numerosi sopralluoghi, hanno individuato tre aree dove veniva abbandonato ogni genere di rifiuti: carcasse di auto e scooter, vecchi frigoriferi, rottami ferrosi, batterie esauste di auto, e perfino quattro container pieni di pneumatici usati. In totale il sequestro riguarda 9mila metri quadrati di terreni, oltre 100 veicoli e 5mila metri cubi di rottami ferrosi.

Le quattro persone denunciate dalla Fiamme gialle come responsabili delle tre discariche abusive sono due sassaresi, una residente in provincia di Cagliari e un 58enne originario della provincia di Nuoro. Per avere violato le norme ambientali rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una sanzione da 2.600 a 26mila euro.