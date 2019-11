Le risorse stanziate sinora per il transito dei dipendenti Forestas nel contratto pubblico regionale sono state calcolate solo in funzione dei lavoratori a tempo indeterminato, non dei 1.200 precari da stabilizzare entro il 31 dicembre. E’ quindi necessaria un’integrazione. Lo sostengono le segretarie regionali di Uila e Uil Fpl, Gaia Garau e Fulvia Murru, che per questo chiedono un incontro urgente con gli assessori dell’Ambiente e degli Affari generali, Gianni Lampis e Valeria Satta.

Senza un chiarimento, avvertono, “saremmo costretti a dare voce alla grave preoccupazione dei lavoratori”. Secondo i calcoli fatti, per coprire le assunzioni a tempo indeterminato servirebbero altri tre milioni di euro circa. Garau e Murru ricordano di essere impegnate al tavolo del Coran per attuare le delibere di Giunta sul passaggio al nuovo contratto e sulla stabilizzazione.

Tuttavia, spiegano, “perché il confronto possa proseguire produttivamente, le scriventi ritengono essenziale superare le tensioni derivanti dalla situazione di grave incertezza esistente riguardo la riassunzione dall’1 gennaio 2020 dei dipendenti finora a tempo determinato”.