Acqua non potabile a Sindia. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) dell’Assl di Nuoro ha comunicato che le analisi di verifica sui campioni d’acqua prelevati dai tecnici della prevenzione il 18 novembre scorso nel punto di campionamento di via Dante sono risultate non conformi per i parametri batteriologici dei coliformi totali, escherichia coli ed enterococchi.

Pertanto l’acqua non è idonea per gli usi potabili, intesi sia come consumo diretto che altri usi alimentari, né per l’igiene della persona. Il Sian ha provveduto immediatamente ad informare il sindaco di Sindia, affinché provveda all’emanazione delle restrizioni per il punto risultato fuori norma.

Nel contempo il Servizio dell’Assl ha comunicato ad Abbanoa di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti al fine di ripristinare la qualità dell’acqua.