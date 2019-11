Decine di piante sono state messe a dimora oggi a Olbia, in un’ampia area verde appositamente attrezzata, dai 75 bambini che frequentano il centro per l’infanzia “I Folletti di Kines”. Gli alunni, che hanno dai tre ai cinque anni, sono stati i protagonisti dell’iniziativa messa in piedi dal Consorzio industriale provinciale del Nord Est Sardegna in occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio boschivo.

L’evento, durato due ore, è servito per ribadire l’importanza, prescritta anche dalle norme, di operare per la riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e del suolo. “Abbiamo aderito con entusiasmo a questo appuntamento che promuove la conoscenza dell’ecosistema boschivo e il rispetto delle specie arboree, per un equilibrio tra comunità e ambiente”, spiega Pina Sanciu, responsabile del centro per l’infanzia.

All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente del Cipnes, Mario Gattu, e il direttore generale, Aldo Carta. A coordinare i lavori è stato il dirigente del settore Manutenzioni del Cipnes, Giovanni Cherchi, coadiuvato dalla stessa Pina Sanciu.